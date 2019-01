Många östgötar vaknade säkerligen upp till en solig lördagsmorgon. Det fina vädret har hållit i sig under större delen av förmiddagen. Men under eftermiddagen har det börjat mulna på, vilket det fortsätter att göra under kvällen. Temperaturen kommer att sjunka ner mot fem minusgrader. På söndagen kommer snön tillbaka.

– Imorgon drar ett litet snöfallsområde in. I de större delarna av länet faller nederbörden som snö och det kan komma upp till två centimeter. I de södra delarna kan det vara inslag av regn, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

På söndagskvällen klarnar det återigen upp och under natten mot måndagen kan temperaturen sjunka ner mot åtta minusgrader på sina håll.

– Det ser ut att bli ganska fint vinterväder i början på veckan, säger han.