Det är miljö- och samhällsberedningen som har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för Finspång.

– Det finns egentligen två aspekter på varför man har tagit fram den nya planen. Den första är för att den aktuella översiktsplanen, som antogs 2011, är gjord utifrån den trend med sviktande befolkningsutveckling som vi såg under ett antal år dessförinnan. Vi har efter det haft en positiv tillväxt och när översiktsplanen aktualitetsprövades under förra mandatperioden kom man fram till att det behövs ett omtag. Därför tar man fram den här nya översiktsplanen som är baserat på målet att vi ska bli 30 000 invånare år 2035, säger Mats Annerfeldt (S), ordförande i miljö- och samhällsberedningen sedan årsskiftet.

Den andra aspekten är att Finspångs kommun vill ha en översiktsplan som aktivt bidrar till att nå målen för FN:s agenda 2030, ur ett Finspångsperspektiv. Det handlar om mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Det som är nytt med översiktsplanen är att man planerar för flera utbyggnadsområden till bostäder. Både i tätorten men också på landsbygden.

– Vi tittar så klart på hela Finspång, men man kan inte komma ifrån att det finns specifika områden där det finns ett större tryck än på andra. Ett sådant område är tätorten Finspång och stråket längs väg 51 mot Norrköping. Men vi har även tre utpekade orter som vi tror kan utvecklas mer. Det är Hällestad-Borggård, Rejmyre och Igelfors. Tre orter där man i dag redan har viktig samhällsinfrastruktur som till exempel bensinmack och affär.

Hela översiktsplanen finns på kommunens hemsida och det finns även fem tillfällen då man som privatperson kan möta tjänstemän och förtroendevalda för att få svar på sina frågor.

– Arbetet med att ta fram den här översiktsplanen har gjorts under föregående mandatperiod och innan jul tog man beslut att den är tillräckligt klar för att gå ut på samråd. Det betyder att vem som helst kan komma med synpunkter på översiktsplanen, säger Mats Annerfeldt.

Samrådet startade måndagen den 21 januari och fram till och med den 17 april finns det möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

– Efter samrådet kommer vi att ta hand om de kommentarer som har kommit in och jobba vidare med dem. Sedan fortsätter processen och vi siktar på att anta översiktsplanen till halvårsskiftet år 2020, men det beror på vilka kommentarer som kommer in under samrådet, säger Mats Annerfeldt.