Under 2018 lämnade svenskarna in 146 228 ton elektronik till återvinning, enligt branschorganisationen El-Kretsen. Det blir 14,3 kilo per invånare och är en ökning med nio procent.

– Att antalet insamlade produkter ökar är väldigt glädjande. Framför allt är det en vinst för miljön då mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna. Det krävs till exempel tio ton järnmalm för att tillverka en guldring, men bara tio kilo återvunna mobiler, säger Martin Seeger, vd för El-Kretsen.

Rena metaller kan återvinnas hur många gånger som helst. Det kräver energi, men bara några enstaka procent jämfört med gruvbrytning, enligt El-Kretsen.

Östgötarna samlade in lite mindre än rikssnittet: 13,3 kilo per person. Totalt blev det 6 133 ton – lika mycket som vikten på 1 750 mindre lastbilar. Det mesta lämnas på återvinningscentralerna, men El-Kretsen samlar också in direkt från företag.

Mest i Östergötland lämnade Valdemarsviksborna in, 18,6 kilo. Därefter kom Ödeshög 17,4 kilo, Mjölby 16,1, Kinda 15,2, Finspång 15,0, Boxholm 14,5, Norrköping 14,2, Motala 14,2, Åtvidaberg 13,8, Vadstena 12,1, Linköping 11,3, Ydre 10,6 och Söderköping 9,5.

Det som ökar år från år är bland annat audioprodukter som dvd:er, radioapparater och tv-boxar, samt mindre hushållsprodukter som kaffebryggare och hårfönar.

750 000 mobiltelefoner samlades in i Sverige i fjol. Snittåldern på dem var fem år. Många nyare mobiltelefoner byts i stället in i butiker för att sedan säljas utomlands. Det är bra eftersom det miljömässigt är klokt att använda en produkt så länge som möjligt, men kan också vara dåligt om mobilerna hamnar i länder med bristande materialåtervinning.

Drygt 80 procent av elavfallet som samlas in i Sverige materialåtervinns. Den vanligaste processen är att avfallet slås eller tuggas sönder för att sedan sorteras i olika material med hjälp av bland annat magneter, optik och densitet.

En del material är svår att återvinna, till exempel legeringar av flera olika metaller och plaster som är blandade eller innehåller flamskyddsmedel.

– En nyckel till att göra återvinningen av elprodukter ännu mer effektiv framåt är att tillverkarna börjar tänka på återvinningsprocessen redan i produktionsfasen och väljer material som är enkla att återvinna, säger Martin Seeger.