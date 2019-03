Datorföretaget Microsofts syfte med priset är att inspirera fler tjejer att studera och söka sig till IT-relaterade utbildningar och tech-branschen.

– Nio av de anmälda tjejerna fick spendera en heldag på deras huvudkontor och diskutera IT, jämställdhet och vad vi kan göra för en mer inkluderande IT-bransch. Det ger mig en otroligt stor dos energi och pepp inför framtiden, säger Josefine som läser Civilingenjörsutbildning i medieteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen var 28 procent under 2018. Det är en minskning med drygt fyra procent jämfört med för tio år sedan, enligt statistik från IT- och Telekomföretagen.

Med goda förebilder och kvinnliga IT-ambassadörer hoppas det multinationella företaget vända trenden och inspirera fler unga kvinnor att våga testa en teknisk utbildning.

De tre finalisterna tillkännages den 18 mars och vinnaren utses den 20 mars under Universum Awards i Stockholm.

Årets IT-tjej 2019 får ett år som ambassadör och blir medlem i nätverket av 16 tidigare IT-tjejsfinalister. Vinnaren bjuds in till en rad evenemang under året, ingår i ett stort nätverkande och får en egen mentor på Microsoft.

– Det är en jättechans och skulle innebära att jag kan göra något konkret för att skapa en mer inkluderande IT-bransch. Vi behöver fler kvinnliga förebilder, bättre informationsportaler och förmågan att nå ut utanför storstadsregionerna.

– Programmering på något stort amerikanskt animeringsföretag eller att forska kring visualisering och datorgrafik.