Under året kommer Finspångs Magasin att ges ut och kommunen går nu ut på sociala medier för att be sina invånare om hjälp. Kommunen vill få in tips på Finspångsbornas olika smultronställen och även de bästa tipsen för att uppleva Finspång. Om man delar med sig av sitt tips innan den 12 februari har man möjlighet att få med det tipset i årets Finspångs Magasin. Tio av bidragen kommer att väljas ut för publicering.