På torsdagen väntas många ge sig ut på vägarna inför helgens midsommarfirande. Samtidigt finns det enligt SMHI risk för att skyfallsliknande regn drar in över Östergötland och Kalmar län lagom till eftermiddagen och kvällen. I Kalmar län väntas ovädret nå framför allt länets norra delar.

– Det väntas en del skurar. Lokalt kan de vara väldigt kraftiga med åska och mycket hårda vindar, säger Henrik Reymer meteorolog på SMHI.

Till följd av nederbörden finns det enligt SMHI risk för översvämningar och för den som gett sig ut i trafiken finns även risk för vattenplaning.

– Är det kraftigt med regn får man ta det försiktigt. Det kan vara svårt för regnet att rinna undan, säger Lovisa Andersson, också hon meterolog på SMHI.

I samband med ovädret kan det enligt henne även finnas risk för hagel.

Lovisa Andersson berättar att man kan följa radarbilder där man kan se vart de kraftigaste åskskurarna väntas att blomma upp.

– Förutsättningar finns men exakt var de kraftigaste skurarna kommer att gå kan man inte säga, säger hon.

Hon råder trafikanter att ta det lugnt om man stöter på åskskurarna.

Sedan tidigare har SMHI gått ut med ett meddelande om höga temperaturer – något som kvarstår även under torsdagen. Men i samband med att regnovädret väntas dra in följer även en kallfront som kan ge svalare temperaturer på runt 20 grader under fredagen.

Utöver kraftig nederbörd finns det enligt SMHI även risk för skogsbrand. Enligt myndigheten är det mycket torrt i markerna och i öppen och gles vegetation kan risken lokalt vara extremt stor.

Brandrisken väntas finnas kvar även under fredagen, enligt Henrik Reymer.

– Skurarna är väldigt lokala och det krävs mer regn, mer ihållande och längre för att dämpa brandrisken, säger han.

SMHI meteorologer berättar att de kommer att följa vädret under dagen.

– Vi kommer att uppdatera varningsläget här inom kort, säger Henrik Reymer.