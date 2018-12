Bostadsbolaget Magnentus renovering av byggnaden i kvarteret Gripen 9 vid Gamla Torget har pågått en längre tid. Nu står det klart att huset, som tidigare innehöll krogen Pub Wasa, får en känd hyresgäst.

Norrköpingsföretaget iDeal of Sweden ska flytta in i ett 1 600 kvadratmeter stort kontor. Själva kontorskonceptet lanseras som House of iDeal.

– Det känns skönt att vi har hittat en byggnad. Det är svårt att hitta en fastighet som passar oss storleksmässigt och standardmässigt, säger Joachim Lindström, grundare och verkställande direktör för iDeal of Sweden.

Varför väljer ni att flytta kontoret från Kronan till Gripen?

– Vi håller på att växa ut det nuvarande kontoret. Det nya kontoret i kvarteret Gripen kan vi anpassa till vår verksamhet. Här kan vi fortsätta att bygga våra varumärken enligt våra önskemål, säger Joachim Lindström.

Företaget, som tillverkar mobilskal och andra mobiltillbehör, tar hand om samtliga fyra våningsplan i byggnaden.

– Vi expanderar hela tiden. Just nu är vi 65 personer som jobbar i Norrköping, men vi anställer cirka tre personer i månaden, säger Joachim Lindström.

Hyresavtalet med Magnentus sträcker sig över fem år och inflyttningen ska ske under hösten 2019. Interiören i den gamla byggnaden ska bli väldigt modern.

– Vi är väldigt glada att en så spännande hyresgäst väljer att stanna kvar i våra fastigheter, säger Emma Lindholm på Magnentus.