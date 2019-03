Väderleken i februari var i år väldigt skiftande. Det märks inte minst när vi sammanfattar vår fototävling Månadens bild. Här finns många vintermotiv där träd, cyklar, broar och utemöbler tyngs av snömassor. Men här finns också bilder på vintergäck och snödroppar som redan har letat sig fram ur jorden. Vårfloden i Getåravinen fotograferad i mitten av månaden skvallrar också om att vintern snart släpper sitt grepp och våren är på väg.

Men det blev just en av de där riktiga vinterbilderna som föll juryn i smaken när vinnaren av Månadens bild skulle utses för februari.

Mathilda Liebgott har fångat en samling änder i vattnet intill Finspångs slott en kylig februarimorgon. Hon berättar att solen var på väg upp vid fototillfället, men att den fortfarande ännu inte gav någon värme.

Vi gratulerar Mathilda, som nu har en bioupplevelse att se fram emot; priset är nämligen två biobiljetter som kommer i brevlådan.

Vill du också vara med och tävla med dina bilder från Östergötland? Klicka då in här och skicka in dina bilder via vårt formulär.

Där hittar du mer information om tävlingen och kan titta på bildspelen med alla tidigare inskickade bilder.

