Sommarperioden är en återkommande utmaning för sjukvården. När semesterschemat ska pusslas i hop har det på många kliniker byggt på att sjuksköterskor jobbar extrapass.

– Sommarersättningarna är betydligt försämrade än tidigare år, säger Emma Klingvall, avdelningsordförande på Vårdförbundet Östergötland.

Förra året fick sjuksköterskor en fast ersättning per extrapass under semesterperioden som oftast är juni, juli och augusti. Då bestod ersättningen av kvalificerad övertid samt en fast ersättning per pass på 1500 kronor. Dessutom fick sjuksköterskor 1 500 kronor i extraersättning för att flytta eller ta bort semester, men den är borta i år.

– Att den är borta tycker vi är positivt, vi tycker ju att medlemmarna ska kunna ta ut fyra veckors ledighet så där är vi överens med arbetsgivaren. Samtidigt förstår vi att cheferna kommer att få det kärvt, säger Emma Klingvall.

Årets sommarersättning baseras i stället på timlönen. Utöver den kvalificerade övertiden (240 procent av timlönen) får de anställda en extra ersättning som motsvarar 50 procent av timlönen, totalt 290 procent per timme. Systemet får både ris och ros av Vårdförbundet.

– Det positiva är att om man bara jobbar över några timmar på sitt ordinarie pass så får man också ersättning som är lite högre. Men jobbar du ett helt extrapass kan ersättningen blir lägre såvida du inte har en hög månadslön vilket de flesta som går in extra på sommaren inte har, säger Emma Klingvall.

Räknat på en schablonmässig lön på 32 000 kronor så ger det nya räknesättet en sommarersättning som är drygt 700 kronor lägre än tidigare. Totalt sett handlar det om en sänkning från 5 500 kronor i bruttolön till 4 200 kronor.

– Det kan en läsare tycka är jättemycket pengar på ett extrapass och det är det ju samtidigt som vi tycker att det är anmärkningsvärt att man inte kan ha det på sin grundlön i stället.

Risken finns att färre vill ta extrapass och därför tar regionledningen fram andra “kreativa lösningar” som att slå ihop avdelningar och personalgrupper, enligt Emma Klingvall:

– Det är patientosäkert och är inte så bra personalpolitik, personalen tycker det är jobbigt att byta fokus på sommaren och vårda andra grupper av patienter. En del tycker det är jobbigt med nya lokaler och kollegor, säger Emma Klingvall.

Fotnot: Extraersättningen kan även omfatta andra yrkesgrupper i vården.