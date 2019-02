"Dagen har varit superbra men mycket nerver nu. Jag ska gå igenom mitt nummer & peppa med mitt team & sedan göra mitt bästa ikväll!"

Så skriver Linköpingsbon i ett sms inför deltävlingen och fortsätter:

"Hoppas jag gör er stolta!"

Hans historia har uppmärksammats stort de senaste dagarna. Efter att en musiklärare övertalat honom att sjunga i matsalen blev ett klipp från framträdandet viralt. Något som ledde till att han kontaktades av Laila Bagge.

– Hon skrev att hon ville hjälpa mig med musiken, sedan ringde jag upp henne och så planerade vi lite hur vi skulle ses. Och nu är jag här, sade han när vi träffade honom tidigare i veckan.

Balladen "On My Own", som han tävlar med, är skriven av bland andra fjolårsvinnaren Benjamin Ingrosso. Och om man ska tro spelbolagen är Bishara en av favoriterna att gå direkt till final.

