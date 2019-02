Namn: Gabriella Eriksson.

Född: 1987.

Familj: Två systrar, mormor och morfar i Sturefors.

Bor: Kentish town, London.

Jobb: Motion graphic designer, skapar animerade videos och illustrationer för olika kunder, i det egna företaget Gabriella Erixon Ltd.

Hemsida: gabriellaerixon.com

Fritid: Umgås med vänner och läsa.

Livsdevis: I hope you’ll make mistakes. If you’re making mistakes, it means you’re out there doing something. (Neil Gaiman)

Östgöte jag vill se intervjuad i Nyfiken på: Tobias Forge