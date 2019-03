LÄS MER: Thomas jetmoppe testad i tävling

– Tävlingen i Speed Weekend är flygande kilometern, men sparken klarar bara 500 till 600 meter i bästa fall, så den får gå som pausunderhållning, säger Thomas Andersson.

Han berättar om den märkliga skapelsen strax innan han lastar in den och jetopeden i släpet för transport till Årsunda strandbad och Storsjöns is vid Sandviken.

– Det är en petvattenraket. Jag fyller tanken med två tredjedelar vatten och pumpar in luft till ett högt lufttryck med hjälp av en dykkompressor.

Sparkens medar och CNG-tanken från en Volvo gasbil, är det enda som är original. Resten har Thomas Andersson själv klurat ut och konstruerat. När tanken är fylld och Thomas ställt sig stadigt på medarna är de två knapptryck och sedan bär det iväg. Dragkraften är cirka 350 kilo.

– Det blir ett kraftigt ryck i starten. Det gäller att inte ramla av in i vattenstrålen. Helst ska man falla lite graciöst åt sidan, säger han med ett skratt.

Men vid testkröningen för ett par veckor sedan vid Årsunda gick det bra. Målet är att komma upp i över 100 kilometer i timmen även med sparken. Miljövänliga kilometrar då vatten är det enda drivmedlet.

Första gången vi träffade Thomas Andersson var i april 2016. Då höll han som bäst på att förvandla den klassiska Forshagamopeden till ett readrivet fartvidunder. Han beskrev konstruktionen så här.

– Inloppet är som på en vanlig turbo, som suger in friskluft, komprimerar den och sedan in i en brännkammare. Den komprimerade luften expanderas ut genom turbinen. Det blir som en liten jetmotor, fast man istället använder ett turboaggregat. Nu skulle avgaserna kommit ut via ett avgasrör, men i stället går de in i en efterbrännkammare, där det sprutas in mer diesel. Resultatet blir en jetstråle längst bak.

2017 räckte det till 24,9 km/tim.

– Efter 200 meter började den wobbla och jag fick trycka på nödstopp innan det gick helt åt skogen, berättade han.

Året därpå kom han tillbaka och kunde köra flygande kilometern tre gånger med topphastigheten 83,24 km/tim.

– Nu har jag haft isär motorn och gått igenom den. Jag har gjort en del förbättringar med regulator-optimeringen för att få den att gå så bra som möjligt. Den går stabilt på 85 000 varv som är max.

Till vardags jobbar Thomas Andersson som gasturbinförsäljare på Siemens men har tidigare driftsatt gasturbiner, så man förstår ju varifrån kunnandet kommer.