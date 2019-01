Sara, som lider av svårt spelmissbruk, lyckades spela bort 8 000 kronor då hon drabbades av ett återfall. För oss berättar Sara att detta var möjligt trots att hon spärrat sig själv på Spelpaus – den helt nya funktionen som alla licentierade spelbolag enligt lag måste använda:

– Det här är jätteallvarligt. Det som skulle bli vårt skydd är uppenbarligen inte vattentätt, säger hon.

Den 1 januari i år infördes en ny spellag som innebär att spelarna själva kan stänga av sig från onlinespel. På kort tid har omkring 4 000 svenskar spärrat sig. Det sker via Spelpaus.se, Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. Med ett enkelt knapptryck och identifiering via BankID ska spelaren kunna spärra sig från alla sajter med licens. Under avstängningen blockeras spelaren också från all direktreklam från spelbolagen. Personen har sedan ingen möjlighet att satsa några pengar. Innan företagen godkänner nya kunder måste de dubbelkolla så att personen inte finns i självavstängningsregistret. Det sker automatiskt om allt fungerar som det ska. Avstängningen gäller alla spelbolag i Sverige med registrerat spel och licens hos Spelinspektionen. Det kan handla om allt från nätkasino till vadhållning, bingo och lotterier online. Det spelar ingen roll om själva bolaget är registrerat utomlands, vilket är vanligt. Spelet som Sara förlorade pengar på tillhör ett bolag som är registrerat i Malta.

Spelinspektionen vet ännu inte hur det är möjligt att Sara kunde spela trots att hon hade använt Spelpaus.

– Vi känner till ett sådant här ärende och vi måste ta reda på vad det är som inte har fungerat. Det här bolaget har licens hos Spelinspektionen och ska följa reglerna om spelpaus. Annars begår man lagbrott. Ändringen i Spellagen är samtidigt väldigt nyligen införd, säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.

Vad gör ni nu?

– Vi måste först få svar på ett antal frågor. Bland annat ska vi se om det ligger något tekniskt fel bakom. Om detta beror på vår teknik, på företaget eller något däremellan. Det kommer vi att arbeta med under måndagen, svarar My Hamrén.

Redaktionen söker spelbolaget för en kommentar.