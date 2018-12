På onsdagen lämnade åklagare Per Lindqvist in en stämningsansökan vid Solna tingsrätt mot sex personer som ingår i en utredning om förberedelse till terroristbrott. Tre av de sex männen är, enligt ett pressmeddelande som åklagaren skickade ut under onsdagen, misstänkta för att ha skaffat och förvarat stora mängder kemikalier och annan utrustning, som åklagaren hävdar var tänkt att användas för att döda och skada andra människor. ”Om terroristbrottet hade fullbordats hade det allvarligt kunnat skada Sverige” skriver åklagaren i sitt pressmeddelande.

Samtliga sex personer åtalas också för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. En av männen är en 39-årig Mjölbybo. Enligt Säkerhetspolisens utredning har mannen, tillsammans med två andra män, vid tre olika tillfällen fört över pengar från Sverige till en mottagare i Turkiet, som sedan fört pengarna vidare till terroristorganisationen Islamiska Staten (IS). Enligt åklagaren visste Mjölbybon och de andra medåtalade att pengarna de hanterade var avsedda för IS.

Enligt polisutredningen och åtalet handlar det om cirka 30 000 kronor som de tre männen varit delaktiga i att föra över till Islamiska Staten.

Enligt åklagaren förnekar alla åtalade samtliga terroristrelaterade brott. Åklagaren hävdar att de misstänkta brotten har begåtts i Strömsund, Jämtland, och olika platser i Stockholmsområdet.

Förundersökningen har letts av åklagare vid Riksenheten för Säkerhetsmål. Ärendet har utretts vid Säkerhetspolisen. Den första rättegångsdagen blir 7 januari i Solna tingsrätt och flera förhandlingar kommer att hållas under januari och februari.