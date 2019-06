De första larmen om översvämmade källare, omkullblåsta träd och bilar som fastnat i trafiken på grund av stora mängder regn började komma vid 18.30-tiden och fortsatte sedan att komma in under kvällen. Arbetet med att få undan vattenmassorna som kommit med skyfallet fortsatte sedan under hela natten.

– De hade rätt mycket att göra under natten med händelser från det här skyfallet och vi har fortfarande ett som är pågående, säger Caroline Carlheim, inre befäl, Räddningtjänsten Östra Götaland.

Räddningstjänsten i Östra Götaland fick under onsdagskvällen in ett 30-tal larm.

– Det var både mindre och större händelser, bland de större var de vattenfyllda byggnaderna och bilar som fastnade under en bro på grund av för mycket vatten som samlats. Det tar ju ett tag att pumpa ur vattnet, säger Pia-Maria Nautras, operatör hos räddningtjänsten.

På grund av ett stort antal blixtnedslag fick räddningstjänsten också många automatlarm, vissa med rökutveckling.

– Fem stationer hjälptes åt i arbetet och under omständigheterna har allt gått bra, säger Pia-Maria Nautras.