Lördagen den 18:e maj satte sig Edvin Kimsjö och Petter Karlquist på tandemcykeln för att börja sin resa genom Sverige - från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder.

Under den tio dagar och 220 mil långa resan försöker gänget samla in pengar till Cancerfonden. Målet är att samla in 1000 kronor per mil - 220 000 totalt. Bakom Petter och Edvin kör kompisarna Maria Månsson och Elin Karlquist, Petters syster, följebil och styr med allt runt omkring.

– Killarna sitter på cykeln just nu, det var lite dåligt väder förut men nu har det klarnat upp, berättar Elin Karlquist vid lunchtid på söndagen.

|

Kompisarna hade då passerat Borensberg, där Petter bor, och var nästan framme i Ödeshög, där de skulle passa på att sticka in och rösta i EU-valet.

– Insamlingen går bra, vi är uppe i över 35 000 kronor. Killarna hade en drömvision på 200 000 kronor, men allt på vägen är jättebra, tycker Elin, och förklarar tjejernas roll på resan.

– Vi ser till att fixa mat, fika, snacks och ställen att rasta på. Vi står redo med ombyten, fixar boenden och håller social media uppdaterad. Vår grunduppgift är såklart att hålla dem varma, mätta och glada.

Edvin drabbades av cancer precis när han trodde att livet inte kunde bli bättre. Han kände sig starkare än någonsin – tränade mycket, jobbade hårt och levde tillsammans med sin gravida fru. Dottern kom till världen under de månader Edvin genomgick cellgiftsbehandling, och lyckligtvis kunde det efter sex månader konstateras det att cancern var borta.

|

– Det är därför vi valt att göra det här, det hänger ihop. Nu känner han sig starkare än någonsin, och det har han forskningen att tacka. Det här är en hyllning till livet, till vänskapen och glädjen över att vara vid liv.

Gänget har under sin resa från norr till söder fått mycket positiv respons.

|

– Det har varit väldigt mycket känslor, nästan alla vi träffar har någon koppling till cancer – antingen att de själva haft det, eller någon anhörig som varit drabbad. De vi möter är väldigt positiva och glada, och vi får jättefina reaktioner. De tycker att det är ett fint initiativ.

– En av dem har haft ganska ordentliga skavsår, och när det är dåligt väder tar det på energin. Nu känner de sig pigga och starka, och det går faktiskt snabbare och snabbare för varje dag.