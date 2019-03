Vårens ankomstdatum, enligt SMHI, avser det första dygnet av sju med dygnsmedeltemperatur över noll grader. Det innebär att ankomstdatumet kan bestämmas först i efterhand.

– I länet blev det vår mellan den 11 och 15 mars, men vi kunde bekräfta det först den 19 mars, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

Under söndagen varje det så soligt och torrt i länet att en risk för gräsbränder utfärdades.

– Men det är snart passé. Moln drar in och solen dalar, då avtar risken, säger Lovisa Andersson.

Faktum är att byar av regn och blötsnö är att vänta under söndagskvällen och natten.

– Det fortsätter även under måndagsmorgonen, i alla fall i södra Östergötland. Under måndag eftermiddag kommer det in lite kallare och torrare luft så man ska nog hinna se solen innan den går ner, framför allt i norra Östergötland.

Natten till tisdagen blir det minusgrader och det kalla vädret ligger kvar under tisdagen.

– Det är först mot mitten av veckan som temperaturen stiger så pass att vi kan få tvåsiffrigt. Sen är det osäkert mot helgen om vi får behålla mildluften eller om det blir kallare luft som drar ner, säger Lovisa Andersson.