Inför den kommande säsongen har ett omfattande arbete med bland annat plogning och snöläggning gjorts för att få skidbackarna åkbara. Tidpunkten när backarna öppnas varierar och inför årets premiär har styrelsen fått kämpa mot plusgraderna. Christer Ekdahl har tidigare varit ordförande men arbetar nu som senior advisor i Yxbackens styrelse och han berättar att värmen dragit ut på arbetet.

– Vädret ställer till det lite för oss. Annars hade vi fortsatt att spruta snö nu men nu blev det plusgrader så vi fick ställa in det i avvaktan på att det blir fryskallt igen, säger han.

Läs också:Skidbacken rustas upp inför vintern

Trots den uteblivna kylan ser en av backarna ut att kunna öppnas, bara några dagar innan det nya året. På annandagen gjordes de sista förberedelserna med att färdigställa och göra backen åkbar.

– Just nu är vi ute och förbereder tills imorgon när vi tänkte öppna Skidskolebacken, säger Christer Ekdahl.

Storleken på backarna varierar och även om en snart öppnas så väntas det dröja ytterligare några veckor att färdigställa resten av Yxbacken. Björn Jerhlander var tidigare driftansvarig men har numera lämnat styrelsen. Idag arbetar han med snöläggning och pistmaskinkörning vid Yxbacken, och han håller med om att vädret dragit ut på arbetet.

– Det behövs kanske fem dygn med kyla för att kunna producera snö i backarna och sen ytterligare ett-två dygn för att färdigställa det så att det blir åkbart, säger han.

Vad gör ni om värmen håller i sig?

– Vi använder ju snökanoner. Någon natursnö ser ju inte ut att vara i antågande. Natursnön är ju inte lika bra utan det ska vara konstsnö för att det ska hålla att åka på under en hel säsong, säger Christer Ekdahl.

Förra året öppnades backarna i januari under vecka fem men nu är målsättningen att komma igång redan under vecka två, under förutsättning att nästa veckas väderprognos stämmer.

– Förhoppningen är att vi ska kunna komma igång lite tidigare i år. Om det blir tillräckligt kallt på torsdag nästa vecka, som det ser ut att kunna bli, då kanske det går lite tidigare i år, säger Christer Ekdahl.

Hur är känslan inför säsongen?

– Känslan är bra. Jag åker en del själv men numera lägger jag mer tid på driften än själva skidåkandet, säger Björn Jerhlander.

pontus.keskisarkka@ostmedia.se