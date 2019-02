Under fredagen presenterade utbildningsnämnden sitt budgetförslag för 2019. Två av förlorarna är Ungdomshälsan och Moamottagningen. Med motiveringen att de inte ingår i kärnverksamheten är förslaget att man säger upp avtalen.

Förslag som inte direkt togs emot med öppna armar.

– Jag vill egentligen inte kommentera förslaget innan jag haft en dialog med Norrköpings kommun, men Ungdomshälsan är en viktig del i arbetet kring ohälsa bland unga, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland, som ansvarar för Ungdomshälsan.

Enligt Torbjörn Holmqvist har det inte kommit några signaler från andra kommuner i länet om att de vill säga upp avtalen med regionen.

– Det är för tidigt att uttala sig om.

Kerstin Jagesten, kurator på Moamottagningen, är besviken över att kommunen vill ta bort sitt stöd på 250 000 kronor.

– Det som känns mest oroväckande är att min arbetsgivare inte ser den stora nytta vi gör. Många andra uppskattar vår verksamhet och ser vilket bra arbete vi gör, säger hon.

Verksamheten har pågått i fem år och jobbar med att förebygga och upptäcka missbruk i tidig ålder.

– Via samverkan mellan skolan, socialtjänsten och beroendevården har vi byggt upp en framgångsrik verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp något bra, men tyvärr kort tid att rasera den, säger Jagesten.

– All forskning visar att ju tidigare man kan upptäcka drogproblem, desto större chans har man att lyckas motarbeta det. Lägger vi ner verksamheten ökar risken för att vi kommer in för sent.

Moderaterna i Norrköping är emot förslaget att lägga ner Moamottagningen. Man föreslår i stället en förstärkning genom att 250 000 kronor.

– Moamottagningen är ett resultat av hårt arbete för att få till en organiserad samverkan med regionen och det är oseriöst att Utbildningskontoret vill dra sig ur detta utan att tagit reda på vad konsekvenserna blir, säger Mia Vargö (M), ledamot i utbildningsnämnden.

– Vi kommer att be Utbildningskontoret anpassa sin centrala administration för att frigöra pengar till Moamottagningen. I en budget på tre miljarder så är en besparing på 250 000 kronor inte märkbar, men får stora konsekvenser för det förebyggande arbetet mot alkohol och droger, säger Vargö.