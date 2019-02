BMI slutar omedelbart med alla Münchenflyg från Norrköping. Det blev klart under lördagskvällen. Så det blev en orolig söndag och måndagsmorgon för Norrköpingsparet Emilie Jansson Ranta och Per Jansson. Emilie ska fylla 30 i år. Eftersom de båda älskar New York tyckte hennes man Per Jansson att en resa dit var den perfekta födelsedagspresenten. Så i november beställde de en paketresa med både flyg och hotell. Flyget går från Norrköping till München och sedan vidare till New York.

Men så kom nyheten om BMI:s konkurs, och de båda blev bedrövade.

– Hon blev både orolig och ledsen, och vi trodde inte att vi skulle komma iväg, säger Per.

Direkt på måndagsmorgonen började han ringa resebolaget de bokat genom, och efter många knapptryckningar kom han fram till kundtjänst.

– I det här läget vill man ju prata med en riktig människa. Och allt löste sig direkt, säger Per.

Byrån bokade om så att de istället flyger från Linköping med KLM till Amsterdam och vidare till New York därifrån.

– Resan kostar 10 000 kronor mer än den vi först beställde. Jag får lägga ut de pengarna, men det har byrån lovat att betala tillbaka. De anser att detta inte är vårt fel.

Han tycker det är bra att de reser på samma datum de planerat från början.

– Emilie hart svårt att ta semester när som helst och få saker att passa in tidsmässigt.

– Det är en stor sten som fallit från bröstet, säger en lättad Per Jansson.