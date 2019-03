Renall gick samman med Fredrik Frakt under förra året och nu är bolaget redo att ta nästa steg. Målet är att lämna Tenngatan på Ingelsta för att få möjlighet att växa rejält, på en ny adress.

– Byggmarknaden i vår region är fortfarande het och vi får allt fler uppdrag där vi följer kunden genom hela byggprocessen, säger Marie-Louise Fyhr, marknadschef och delägare till Renall.

– För att göra det här så effektivt som möjligt behöver vi flytta till en ny plats där vi kan växa vidare.

I dag hyr Renall ytor på Tenngatan och nu är målet att köpa en tomt och bygga eget. Renall har nyligen haft ett möte med Norrköpings kommun om en tänkbar tomt och siktet är inställt på ett läge nära E4:an.

– Vi är tyvärr helt inträngda här, säger Ronny Fyhr, vd och delägare.

– Ett företag i den här branschen passar inte in i ett handelsområde, så nu letar vi efter en lämplig tomt där vi kan bygga lokaler skräddarsydda för våra behov.

Renall hoppas få köpa cirka 20 000 kvadratmeter vid E4:ans norra utfart, på höger sida sett från Norrköping.

– Vi vill vara stadsnära, men ändå i utkanten, förklarar Ronny Fyhr.

– Vi planerar att bygga kontor, verkstad och depå och hoppas att vår nya anläggning skulle kunna stå klar cirka 2021.

Den expansion Renall AB planerar i Norrköping har redan ägt rum i Linköping. Där invigs i dagarna en ny anläggning i Torvinge där Renall AB har investerat cirka 15 miljoner kronor.

– Det betyder jättemycket för vår expansion om vi snart kan flytta, säger Fredrik Jonsson, vice vd och delägare.

– Vi håller på att utveckla vårt tjänsteutbud och vi kommer att fortsätta rekrytera under 2019.

Renall AB är ett miljöserviceföretag som arbetar med avfalls- och återvinningslösningar, slamsugning, fastighetsjour och liknande kringtjänster. Omsättningen ligger runt 150 miljoner kronor och man planerar att investera cirka 30 miljoner kronor i den nya anläggningen i Norrköping.

– Det finns flera stora vinster med en egen anläggning där alla delar i vår verksamhet får komma samman under ett tak. Vi vill att det ser snyggt ut när vi tar emot våra kunder, säger Marie-Louise Fyhr.

Miljökonsultavdelningen är en av de delar som växer i Renall AB just nu och under 2019 räknar man med att rekrytera ett tiotal nya medarbetare på företaget. Det finns även planer på nya typer av tjänster som Renall ska berätta mer om under året.