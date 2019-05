I dag, tisdagen den 28 maj, är det premiär för deckarvandringen i Emelie Schepps fotspår i Norrköping. Och intresset verkar vara på topp.

De första tillfällena blev fullbokade direkt.

– Just nu har över 370 personer bokat in sig under sommarens vandring över totalt 17 tillfällen, säger Christina Leinonen, turistansvarig, i ett pressmeddelande.

Den guidade turen, som är ett samarbete mellan Upplev Norrköping, deckarförfattaren själv och Peter Kristensson, går genom Industrilandskapet och tar med deltagarna till platser där böckernas huvudpersoner bor och lever.

– Jag är överväldigad av det enorma intresset för vandringen, säger Emelie Schepp.