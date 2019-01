För några veckor sedan uppmanades NT:s läsare att höja blicken. Från skyltfönsternivå för att kunna njuta av de ofta oerhört vackert utsmyckade husfasaderna i centrala Norrköping. Stenstaden i sitt absoluta esse.

Uppmaningen känns lika aktuell och angelägen nu – men den här gången fäster vi blickarna på skorstenarna i, framför allt, Industrilandskapet. Möjligheterna till iögonfallande fynd är goda. Inte minst stadsantikvarie Hanna Domfors är förtjust i de skorstenar som kan ses som en högrest hyllning till Norrköpings industrihistoria.

– Jag har lite skämtsamt liknat Industrilandskapets skorstenar vid dagens byggkranar, säger Hanna Domfors.

– "Kran index" anses ju visa på högkonjunktur. Så var det nog förr också. Industristadens framgångssaga har en nära koppling till antalet skorstenar. Samtidigt måste jag betona att skorstenarna även är ett mycket hotat kulturarv. Det är en för fastighetsägaren "obrukbar" detalj som är väldigt kostsam att underhålla. Det är regelbundet skorstenar som måste plockas ned ett antal meter eller rivas helt på grund av att de har vittrat sönder eller fått sättningar.

Tack och lov finns det fortfarande ett antal skorstenar att spana in. Gör gärna det. De är ofta mycket vackra på nära håll där det radialformade teglet kan betraktas som små udda konstverk. Och på tal om konst, den kanske mest spektakulära skorstenen av dem alla – den som till synes omotiverat skjuter upp ur Strömmens vatten vid Bergsbron – är egentligen ingen "riktig" skorsten.

Det är istället ett verk av konstnären Jan Svenungsson. Den 14 meter höga skorstenen är nummer fem i ordningen av Jan Svenungssons totalt tio skorstenar på olika platser i världen. Ytterligare tre av dem finns i Sverige; vid Moderna museet i Stockholm, i Wanås skulpturpark i Östra Göinge samt i Tegnérparken i Uppsala.

Det kan också, som ren kuriosa, nämnas att engelska Oldham, en förstad till gamla genuina textilstaden Manchester (Norrköping brukar ju kallas för "Sveriges Manchester"), då och då förses med etiketten "A town of chimneys" ("En stad av skorstenar"). När det lokala fotbollslaget Oldham Athletic FC för en del år sedan lät ge ut en bok om sin historia, hette den mycket riktigt "The team from a town of chimneys". Riktigt så långt har inte IFK Norrköping kommit i sammanhanget, även om textiltraditionen och skorstensutbudet är lika starkt i Norrköping som i Oldham.

Skorstenarna här är företrädesvis från Industrilandskapet. De skorstenar som fortfarande finns kvar i Norrköping har sänkts och plomberats för att säkerställa att ingen fortsatt söndervittring eller något förfall sker. Deras framtid förefaller därmed säkrad. Den hugade skorstensspejaren (ej att förväxla med skorstensfejaren) kan också, om så önskas, ta ett varv vid Grytstorget på andra sidan Kungsgatan, där det också reser sig ett par ståtliga exemplar på god väg långt upp i skyn.

– De vid Grytstorget gillar jag skarpt. Några av mina personliga favoriter faktiskt, säger Hanna Domfors.

– Skorstenen vid Stadsmuseet är också väldigt fin. Det finns flera. Det vore kanske kul att göra en omröstning. Vilken är Norrköpings vackraste skorsten?

Passningen är därmed med precision levererad vidare. Vad säger läsarna? Vilken är Norrköpings vackraste skorsten? Och i så fall varför just den?