Majken Åberg vann 16 raka SM-guld i slungboll åren 1937–52 och sommaren 1948 slutade hon sjua i diskus vid OS i London. Jämte alpina stjärnan Pernilla Wiberg är hon Norrköpings mest framgångsrika kvinnliga idrottare genom tiderna. NT skrev helt nyligen om Majken Åberg och om NT:s OS-bevakning anno 1948. Ett reportage som fick Annelie och Mikael Villaume i Kolmården att höra av sig.

Efter Majken Åbergs död i februari 1999 köpte de Solgården av dödsboet.

I köpet för 20 år sedan ingick åtskilliga renoveringstimmar, en inblick i Majken Åbergs hemlighetsfulla liv och ett unikt fotoalbum som Majken själv skapat.

– Det är fantastiskt roligt att ha albumet. Det ger en bra bild över Majken Åbergs liv och hur hon hade det som barn. Det måste ha varit en väldigt fin uppväxt och barndom här på Solgården om somrarna. Vi brukar visa upp albumet för besökare. De blir lika fascinerade som vi, säger Annelie Villaume.

Majken Åberg sammanställde och överlämnade fotoalbumet till sin pappa Arvid – tia i slägga vid OS 1912 – julen 1948. Tidigare under året hade Majken Åberg förlorat sin mamma, Tilly, vilket också påverkade hennes OS-insats på ett negativt sätt. Glädjen över att få vara med i OS hade mattats. Fotoalbumet var, kan man säga, en hyllning till mamman. "Till minnet av Mor och alla lyckliga, solvarma somrar på Mors älskade Solgården", skrev Majken Åberg på första albumbladet.

De tidigaste bilderna i albumet är från 1924 när Arvid Åberg byggde Solgården utmed Strandvägen på Bråvikens norra sida som familjens sommarbostad. Med tiden utvecklades Solgården till en sommaridyll utöver det vanliga med tennisbana, statyer, vattenfall, fontäner, rosenträdgård och lummig växtlighet på tomten. Trädgårdsgångarna var belagda med den gröna Kolmårdsmarmorn.

– Rena jetset-stilen, säger Mikael Villaume.

– Förmodligen hade familjen det ganska gott ställt.

Parallellt med idrottskarriären arbetade Majken Åberg som gymnastikdirektör under hela sitt yrkesliv. Med tiden flyttade hon permanent ut till Solgården och levde där fram till sin död den 14 februari 1999. Bortsett från ett stort antal katter på tomten, levde Majken Åberg ensam och drog sig mer eller mindre tillbaka bakom en "mur" av granar som hindrade all insyn. Inte mycket är känt om hennes vardag och under åren byggdes myten om Majken Åberg upp.

Annelie och Mikael Villaume tror att hon ändå trivdes i och med sin ensamhet och kanske innerst inne inte hade så mycket emot mytbildningen.

– Tomten var väldigt igenvuxen. Nästan som en grotta, säger Annelie Villaume.

– Men hon gillade nog att gå här inne i sin grotta. Majken var en ensamvarg helt enkelt men hon hade kontakt med grannarna och brukade stanna och prata vid grinden. Med jämna mellanrum köpte hon lax av fiskarna vid Bråviken för att ge till katterna. Jag hade henne som gymnastiklärare under en termin på Matteusskolan och minns Majken Åberg som tuff, bestämd och rättvis.

Annelie och Mikael Villaume köpte Solgården i februari 1999. Intresset för det då nedgångna huset och den igenvuxna trädgården var mycket stort. Renoveringsbehovet skrämde dock bort de flesta spekulanterna.

– Egentligen var det väl ett vansinnigt projekt, säger Mikael Villaume.

– Det blev en väldigt massa arbete för oss. Nu har vi fått det som vi vill. Utsikten över Bråviken är tillbaka sedan vi fått bort väggen av täta granar. I gengäld kan de bli lite blåsigt när vinden ligger på från fel håll.

Majken Åbergs omfattande prissamling skänktes av dödsboet till IFK Norrköping och en stor del av de ofta exklusiva inventarierna såldes på auktion. Behållningen gick till välgörande ändamål och olika hjälporganisationer. Annelie och Mikael Villaume fick behålla fotoalbumet som har blivit en värdefull och älskad koppling till Solgårdens tidigare ägare.

I myten kring Majken Åberg ingick också det envisa ryktet om en nedgrävd skatt i trädgården.

– Det har talats om allt mellan kontanter till tenn- och silverföremål, säger Annelie Villaume.

– Enligt ett rykte ska hon en gång i tiden ha berättat för sin syster Maj att hon hade 200 000 i en trunk som hon skulle gräva ned någonstans. Det är nog bara en av många myter. Vi har i alla fall aldrig hittat något.

Dessutom är fotoalbumet förstås en skatt i sig.