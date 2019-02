Den hyllade domen i Visualiseringcenter C har uppgraderats för 20 miljoner kronor och nyinvigs på lördag med premiär för föreställningen We are Stars 3D, som är en imponerande tidsresa och ger svar på några av tidernas största frågor. Sex nya 6P-laserprojektorer, som var och en kostar 1,5 miljoner kronor och väger 250 kilo, nya 3D-glasögon och en upplösning på 8K tar upplevelsen längre än någonsin.

– Vi vill inte bara visa det visuella utan också ge ett djup, som ger så mycket mer. Bilden är viktigast. Den är så mycket skarpare med hög ljusstyrka och högre upplösning nu, säger tekniske chefen Erik Sundén.

Visualiseringcenter C lockar över 100 000 besökare årligen och möter en spännande tid med domens stora miljonlyft.

We are Stars 3D, som är hämtad från England, är först ut.

– Vi ligger i produktionsläge med våra egna filmer. Allt vårt tidigare material och filmer finns kvar att se i domen, men vi ville ta in en film som lever upp till kvalitén i vårt format. Vi har en spännande berättelse här om livets uppkomst, tycker professor Anders Ynnerman, som är konsortiedirektör.

Satsningen har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Vägen till den här omfattande och unika uppgraderingen av domen började för några år sedan, när Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg, vd för Wallenbergsstiftelsen, fick en visning i Visualiseringscenter C.

Där och då la professor Anders Ynnerman fram sina tankar för framtiden.

– Vi ville ta nästa steg i vårt arbete och frågade om de ville vara med då också. De ville fundera ett tag och återkomma, säger Anders.

De gjorde det.

Med 150 miljoner kronor för den nationella satsning Wisdome, som vänder sig till Sveriges fem ledande sciencecenter.

– De var väldigt tydliga för sin satsning. Peter sa, jag minns orden väl, "ni är världsledande på arbetet med visualisering och domen är unik, men Norrköping är för litet. Vi måste nå längre än Östergötland", säger Anders.

70 av de 150 miljonerna landade i Norrköping, där man använt 20 miljoner för den uppdaterade tekniken i domen. 50 miljoner ska användas till att producera och utveckla innehållet till domen.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå fick 20 miljoner var.

– De ska användas till att investera i teknik så de kan visa upp allt det vi producerar här. Norrköping bär ledartröjan, säger Anders Ynnerman och ler.

– Att vi har domen här, i Norrköping, ska vi vara stolta över. Den ger våra elever och invånare en unik möjlighet, menar Sofia Seifarth, vd för Visualisering AB.