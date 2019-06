Rättegången mot de elva tilltalade personerna pågick i femton dagar i Norrköpings tingsrätt och handlade om en härva som Tullkriminalen började nysta i för fem år sedan. Under utredningen bedrevs spaning mot de misstänkta männen där det bland annat kom fram att de använde kodord som citron när de talade om cigaretter. Dessutom gjordes flera tillslag under våren 2014, bland annat gjordes en husrannsakan i en lagerlokal utanför Norrköping där drygt 3,3 miljoner cigaretter togs i beslag.

Cigaretterna misstänktes ha smugglats in i landet, men enligt domen från Norrköpings tingsrätt har man inte lyckats reda ut varifrån de kom. Tingsrätten ogillar en stor del av åtalspunkterna, eftersom man anser att många av de påstådda försäljningstillfällena inte har utretts tillräckligt för att någon ska kunna dömas för dem.

Fem av de tilltalade frikänns helt från inblandning i cigaretthanteringen. Tre döms till villkorlig dom och dagsböter för att ha förvärvat eller transporterat stora mängder cigaretter. Vid ett tillfälle, den 16 mars 2014, transporterade en av männen 120 000 cigaretter när han stoppades av polis i Linköping.

Då hade han mött en av huvudmännen i härvan – en 56-årig man från Norrköping – vid Klinga. Från mötesplatsen såg spanarna att 56-åringen tog mannens bil och åkte iväg. I utredningen har det kommit fram att han åkte till ett cigarettförråd för att lasta i cigarettkartonger.

56-åringen döms till ett års fängelse för att ha hanterat drygt en miljon illegala cigaretter under våren 2014, det vill säga bara en sjundedel av den mängd cigaretter han åtalades för. Brottet rubriceras som grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Han frikänns dock för liknande brott vid 38 tillfällen.

Straffvärdet för hans brottslighet är enligt tingsrätten mellan 14 och 16 månaders fängelse. Att han under en inte allt för begränsad period bedrivit verksamheten under organiserade former anses vara försvårande. Men eftersom det har gått fem år sedan brotten begicks sänks straffet till 12 månaders fängelse.

En 46-årig Norrköpingsbo döms till åtta månaders fängelse för att ha hanterat drygt 400 000 cigaretter vid tre tillfällen under våren 2014.

En tredje man, en 49-årig Södertäljebo, döms till sex månaders fängelse för ha förvärvat 6 000 illegala cigaretter vid ett tillfälle och för att ha försökt förvärva 300 000 illegala cigaretter vid ett annat tillfälle.