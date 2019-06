I vägrenerna på Vikbolandet frodas Timotej, Rölleka, Kvickrot, Skräppa och andra växter vi inte vet namnet på. På många ställen är sikten skymd, det fick Irene Persson erfara när hon kom från Konungsund och skulle svänga ut på Arkösundsvägen.

– Det är jättesvårt att se bilarna som kommer från stan. Man kör ut där med hjärtat i halsgropen, säger hon.

I ett inlägg i en grupp på sociala medier ber hon en medtrafikant om ursäkt för att hon svängde ut mitt framför en bil som kom körande från stan.

– Föraren blinkade ilsket åt mig – med all rätt. Om jag inte hade gasat på och tagit mig över i andra körfältet hade jag blivit påkörd. Jag blev jätterädd, givetvis, berättar Irene Persson.

Det är Svevia som är entreprenör och som ansvarar för att klippa vägkanterna runt om på Vikbolandet. Deras uppdrag från Trafikverket är att klippa mellan den 25:e juni och 31:a juli.

– Enligt vårt kontrakt kan vi inte börja klippa tidigare, det är inget nytt, det är den tiden det brukar vara, säger Gustav Lindström som är platschef på Svevia.

Väg 209 är en prioriterad vägsträcka som används flitigt, framför allt under sommaren. Den kommer att klippas en gång till i höst, mellan den 1 september och 15 oktober. Då ska vägen göras ren så att det inte ska fastna snö i växtligheten i dikesrenen.

– Jag kan förstå att man har synpunkter på att gräset är högt nu och att man borde kunna göra lokala anpassningar. Men svaret på det är nej. Vi kan inte ta hänsyn till hur det växter, det kan vara olika på olika platser, säger Joanna Ljunggren som är presskommunikatör på Trafikverket.

– Det är ett spann man kommit överens om i ett tidigt skede när man skrev kontraktet. Man vill inte klippa för tidigt och inte för sent. Men datumet är inte hugget i sten, det är något man kan titta på till nästa år, säger Joanna Ljunggren.

Förutom slåttern, som ska ske under en viss tid, finns även siktkravet att ta hänsyn till. Som regel ska det vara fri sikt 115 meter, om man mäter från en punkt fem meter in på anslutande väg. Trafikverket kommer att göra en kontroll på väg 209 i korsningen mot Stegeborg och Konungsund redan under onsdagen.

Om sikten är dålig kommer Trafikverket att se till så att en punktåtgärd utförs på platsen omgående.

– Siktkravet ser vi allvarligt på, säger Joanna Ljunggren.