I förra veckan stängdes en del av Sjötullsgatan av för biltrafik på grund av en akut vattenläcka i höjd med gamla värmekraftverket. Läckan lagades och nu ska vägen asfalteras. På söndagskvällen stängdes Sjötullsgatan återigen av för biltrafik, inför det planerade asfaltsarbetet som börjar på måndagsmorgonen. Om allting går enligt planen kommer Sjötullsgatan att öppnas igen på måndag kväll.

Under tiden den aktuella sträckan av Sjötullsgatan är avstängd leds trafiken om. Kommer man från Lindöhållet, får man svänga upp på Bangårdsgatan till Lindövägen och kommer man från Hamnbrohållet så hänvisas man till Östra Promenaden upp till Lindövägen. Vill du komma till parkeringen i hamnen gör du det via Norra promenaden via bakvägen.

Det kan bli långa köer på Lindövägen i båda riktningar. Kan man välja annan väg så är det att rekommendera.