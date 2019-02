I dagarna införs det nya betalningssystemet Autopay i flera stora parkeringshus och parkeringsplatser i centrala Norrköping.

– Det har tidigare funnits i parkeringshuset Lyckan, nu införs det i på Spiran, Ankaret och Spiralen, säger Lovisa Lindholm, centrumledare vid Lundbergs.

Alla parkeringsgäster möts numera vid infarten av kameror som läser av bilens registreringsnummer, som därefter dyker upp på en stor skärm.

|

Varför inför ni det här?

– För att underlätta för alla som parkerar inne i centrum. När man är på stan ska det vara enkelt och smidigt att parkera. Framför allt ska man inte längre riskera att få en p-bot, det ger en trist bismak, säger Lindholm.

Då betalningen sker automatiskt slipper man alltså som kund att tänka på p-skiva, biljetter och att passa tider.

– Alla har vi väl stått i en kö och varit nervösa då p-tiden har gått ut. Nu blir det lugnare.

|

Men tro inte att du får stå gratis. Parkeringsavgifterna kvarstår – även om parkeringsvakterna är borta.

– En stor skillnad är att du nu bara behöver betala för tiden som du står, du behöver inte betala för tid du inte utnyttjar, säger Lovisa Lindholm.

|

Det finns fyra sätt att betala sin parkering på. Antingen betalar du när du lämnar genom att slå in ditt registreringsnummer i betalautomaten. Om man registrerar sig dras avgiften automatiskt från kreditkortet när man kör ut. Det går även att betala via parkeringsbolaget Parkmans sajt eller via faktura.

En annan parkeringsnyhet från Lundbergs är att öppettiderna för parkeringshuset Spiran förlängs till klockan 24.00.

|

– Därmed kan man så där i samband med biobesök på Filmstaden eller konsertbesök i De Geerhallen, säger Lovisa Lindholm.