Namn: Jurgita Kausaite.

Född: Den 30 november 1970 i Siauliai i Litauen.

Familj: Sambo Karin Laukkanen.

Bor: Norrköping och Solna.

Yrke: Coach i Norrköping Dolphins.

Vår promenad: Vi började i Dolphins eget hem, Stadium Arena, och gick genom Norrköpings idrottshjärta bland alla arenor och möjligheter på Himmelstalund. Det blåste, det var kallt och det var... öde. "Den här parkeringsplatsen känns lite som hemma i Litauen", säger Jurgita med ett leende och tittar ut över det snögråa grusområdet.

Favoritplats: Det måste vara en plats, som ger mig möjlighet att utvecklas och växa. Jag trivs väldigt bra här. Det tog bara en vecka så kände jag mig hemma i Norrköping. Alla andas basket.

Favoritlag: Zalgiris, som är Litauens bästa lag och framgångsrikt i Europa, och Dolphins.

Favoritserie på tv: Game of thrones.

Favoritmat: Jag gillar och äter allt, men det första jag tänker på är kaffe. Jag dricker det varje morgon.

Vad lyssnar du helst på? Jag är ingen musikmänniska. Jag är inte uppväxt med det. Vi var ute och spelade basket eller lekte så fort vi fick tid över istället för att sitta med hörlurar och lyssna på musik.

Hobby: Mitt jobb är min hobby. Det har alltid varit mycket basket.

Styrka: Jag vågar. Jag har vågat mycket i mitt liv. Mitt mod är min styrka.

Svaghet: Mitt tålamod. Jag har fått jobba med det. Det har blivit bättre med åren.

Motto: Maya Angelou, som var en amerikansk författare och medborgarrättsaktivist, sa en gång. "People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel". Jag har levt med det mottot sedan jag hörde det för första gången.