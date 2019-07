Under söndagsförmiddagen fick polisen in en anmälan om ett inbrott på en restaurang vid Linköpingsvägen. Inbrottet ska ha skett under natten mellan lördagen och söndagen.

– Någon ska ha brutit sig in i kassaskåpet och tagit kontanter av okänt värde, berättar Torbjörn Lindqvist, vakthavande befäl i region Öst.

Polisen har beordrat en patrull till platsen för att göra en brottsplatsundersökning.