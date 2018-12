Tåget har lämnat skogen bakom sig, passerat gränsen mellan Småland och Skåne och närmar sig så sakta Hässleholm.

– Vänta nu... om du tittar ut så dyker det upp strax där borta, säger Wiktor Holstenson, entreprenadchef på Linotol, och pekar ut genom fönstret.

Stora, gråa och mäktiga väggar bildar en överraskande fasad.

Välkommen till Kärråkra utanför Hässleholm.

Här byggs Europas modernaste tågdepå för 1,5 miljarder kronor på uppdrag av Region Skåne. När bygget står klart under 2020 ska depån serva drygt 110 Öresundståg och kommer ge 150 nya jobb. Det blir platsen för reparation, städning, hjulsvarv och verkstad. Tågens nya ”hem” ska bli lösningen på tågbristen och säkra framtidens tågtrafik i Öresundsregionen.

Det är stort.

Hela det nya området består av en verkstadsdel på 14 700 kvadratmeter, kontor på 3 700 kvadratmeter, en kombihall för tvätt på 2 200 kvadratmeter, en svarvhall för hjul på 1 200 kvadratmeter och en städhall på 400 kvadratmeter.

Norköpingsföretag Linotol fick uppdraget av NCC att utföra all platsgjuten betong.

Det är mycket.

– Det handlar om 12 000 kubik betong totalt. Det är riktigt stora volymer, säger Wiktor.

Wiktor Holstenson har gjort resan från kontoret i Norrköping till bygget strax utanför Hässleholm många gånger under det senaste året. Uppdraget, som är värt runt 70 miljoner kronor, är Linotols enskilt största affär genom tiderna. Linotol firar 90 år nästa år. Företaget har vuxit snabbt på marknaden under kort tid. Omsättningen har ökat från 150 miljoner kronor per år till 550 miljoner kronor på drygt fem år.

– Det här är ett av det längsta uppdrag jag jobbat med och, kanske, det mest spännande. Det liknar inget annat vi haft på vårt bord tidigare. Det är mycket detaljer, mycket mer än vanligt, så det är en, två och tre kollar innan vi gör jobbet klart. Det kan bli kostsamt om man tvingas göra om saker, säger Wiktor.

– Vi har mött många nya och spännande tekniska utmaningar, där vi sökt och hittat bra lösningar. Det ska byggas system för tågen, som ska och måste passa in i betongstrukturen. Det måste vara lösningar för el. Det är ett komplext arbete och en stor skillnad mot ett vanligt fabriksgolv, där det är en massa golv med samma tjocklek.

– Man kan räkna nya tågdepåer i Sverige på en hand under de 20 senaste åren så det finns inte mycket historia eller tidigare material att luta sig mot...

Wiktor Holstenson växte upp med tåg.

– Min pappa Pär är lokförare. Han brukade ta med mig till lokstallarna i Mjölby, när jag var mindre, så man har ju sett en del tåg och spår genom åren. Tåg är kul, säger Wiktor.

– Som av en händelse... Pappa brukar åka förbi bygget då och då så han har koll också.

– Det var inget jag drömde om, när jag var liten. Jag gjorde lumpen vid ingenjörstrupperna i Eksjö och sökte efter det en utbildning. Den fanns i Norrköping och så ramlade det på.

Knappt tio minuter från ankomst Hässleholm C rullar vi in på Kärråkra, som är ett vimmel av gula västar, maskiner, spår och barracker. Regionfullmäktige i Skåne tog det definitiva beslutet att bygga en ny tågdepå här i februari 2017. I mars påbörjade så Linotol betongarbetena. Då hade man, några veckor tidigare, börjat avverka skog, sanera marken, schaktningsarbeten och avledning av grundvatten på området.

Wiktor Holstenson och Linotol började titta på projektet under sommaren 2017, men det tog lite tid innan det hela tog fart på allvar.

– Det var ganska vaga handlingar och ritningar från början. Det var mycket funderingar och frågor, där beställaren hade en utköpsklausul om det inte skulle fungera. Vi hann till och med dra igång bygget innan vårt avtal var klart, minns Wiktor.

Vi passerar de höga väggarna vi såg från tåget, men under ytan finns det så mycket mer.

Platscheferna Johan Carlsson och Per Hofvander möter upp.

– Du ser inte mycket av vårt jobb. Vårt mest avancerade arbete ligger under marken. Fundamenten ska hålla för tågen, säger platschefen Johan Carlsson, när vi börjar gå runt området.

Det är en gemensam resa mot målet mellan byggherre, konsulter och entreprenörer.

– Tiden blev vår tuffaste utmaning. Det var riktigt svettigt där ute under några månader från april till juni. Vi hade flera byggnader igång samtidigt och så kom nya ritningar och lösningar längs vägen. Det var en tuff press från beställaren, minns platschefen Per Hofvander.

Bara bottenplattan i verkstaden, som är 10 000 kvadratmeter och 0,4 meter tjock krävde drygt 5000 kubik betong.

– Allt behövde verkligen klaffa för hela byggets skull. Vi satt på många avgörande delar, men vi lyckades lämna över allt i tid. Nästan 40 personer jobbade för högtryck under den tiden. Om du hade frågat mig i april hade nog ingen av oss vågat tippa på att vi skulle sitta här med det här resultatet nu, säger Johan Carlsson.

– Att få det såväl vatten- som radontätt har också varit en stor utmaning. Det måste även hålla en viss tyngd för att inte flyta upp vid vad som kallas 100-årsregn. Det skulle se märkligt ut om den flöt ut i Östersjön, säger Wiktor Holstenson.

Den moderna tekniken med sin solfjäderformade bangård av tio spår och 35 uppställningsplatser gör tågdepån i Kärråkra till en av de största och mest effektiva i Europa. Här kommer man kunna serva och ta hand om alla Öresundståg.

I dag hyr regionen plats i en depå i närheten av flygplatsen Kastrup på den danska sidan, vilket är både dyrt och krångligt.

– Det har hänt mycket från den tiden, när vi lämnade vårt pris och började arbetet. Där och då visste ju ingen riktigt var det skulle ta vägen. Jag är glad att vi lyckades. Det stärker hela företaget.

– Som en tekniskt avancerad bro för järnväg eller ett större anläggningsprojekt med tunnlar – som Förbifart Stockholm.

I vår ska Linotol vara klara och lämna Kärråkra.

– Det kommer ta något år till innan allt är klart i mitten av 2020 är det tänkt att de första tågen ska rulla in där ute, säger Wiktor Holstenson och nickar ut mot bangården.