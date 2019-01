Han kunde dessutom summera en arbetsinsats och samtidigt se fram mot en ny.

– Ja, det har varit mycket jobb med att bygga upp allt under de två senaste veckorna, sa Jonas Elgh.

– Skönt att det är klart. Nu ska vi få det här att fungera. Det blir nästa steg. Vi tar spjärn för att göra någonting riktigt bra för Norrköpings utsatta.

|

Efter drygt 14 år på Kabelvägen och under namnet Hela människan Second hand är nu således både lokaliseringen och namnet nytt. Inom omdöpta Ria Second hand är samtidigt mycket precis som förr. Inte minst ambitionen att hjälpa människor. Genom, bland annat, arbetsträning.

– Utan den här verksamheten hade jag gått under, förklarade Leif Jonander medan han plockade skridskor i ordning på "sin" avdelning för sport och fritid.

Han är långtidssjukskriven på grund av depression efter att ha gått in i väggen för flera år sedan. Nu jobbar han på Ria Second hand så ofta han förmår.

– Det var min mamma som tipsade mig om att kontakta Hela människan för ett par år sedan, sa han.

|

– De var samtidigt på väg att lägga ned sin sport och fritid eftersom de inte sålde så bra. Det var i rättan tid för min del och försäljningen har ökat. Jag är här när jag klarar av det. Ångestattackerna kommer fortfarande och enligt läkare har jag tyvärr åkt på kronisk depression. Men jag känner ett oerhört stöd av mina arbetskamrater här. Jag jobbar tillsammans med sex kvinnor som är helt fantastiska. När jag sjunker är de där och lyfter mig.

Leif Jonander hade också fullt upp under öppningsdagen. Pulkor, skidor och skridskor är hårdvaluta så här års och han hade sett till att hyllorna var välfyllda.

|

– I vår vill folk köpa gräsklippare och trimmermaskiner, sa han.

Ria Second hand är ett av Hela människans tre ben, med Ria och Matbanken som de båda andra. Inkomsterna från Ria Second hand försörjer Matbanken och hela överskottet går oavkortat till Ria. Kimmo Strand, verksamhetsansvarig på Hela människan i Norrköping, beskrev flytten till de nya lokalerna som en positiv effekt för de mest utsatta i Norrköping.

|

Under hela lördagen fortsatte kommersen liksom fika- och korvförsäljningen. Jonas Elgh var ständigt efterfrågad.

– Vad LP-skivorna kostar? Oj, vet inte, prislapparna försvann i flytten. Vi får hitta på något.

|

Skivkunden föreföll nöjd med beskedet.