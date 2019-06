Kostnaden för kommunens turistnäring för 2018 ligger i princip på samma nivå som året innan: 74 kronor per invånare i jämförelse med 2017 års 75 kronor. I jämförelse med år 2016 syns en liten ökning, men i jämförelse med andra kommuner i Östergötland är det inte någon särskilt hög siffra. I Vadstena (som har den högsta kostnaden enligt de siffror som hittills kommit in) ligger det på 507 kronor per invånare. I Valdemarsvik på 413 kronor.

Skillnaden beror dels på kommunens storlek – samma summa pengar blir högre per invånare om staden har färre invånare – och dels hur turismen prioriteras.

– Vissa kommuner satsar mer på turism, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Skillnaden beror också på hur kommunens turistverksamhet är organiserad. Om den sköts av ett kommunalt bolag syns det inte i statistiken.

– Och det är naturligtvis därför Norrköping ligger så lågt, säger Annika Wallenskog.

När ansvaret för turistverksamheten nu flyttats över till kultur- och fritidskontoret kommer en ökning i kostnaderna synas nästa år, även om det inte är någon faktisk ökning.

Att turistverksamheten sköts av ett kommunalt bolag är inte speciellt vanligt. Annika Wallenskog uppskattar att ungefär 15 procent av kommunerna organiserar det så.

– Det är vanligare i större städer och städer med mycket turism. Det finns fördelar med det, man kan sköta det vid sidan av och har lite mer frihet. Nackdelen är att politikerna inte har samma grepp om det. Ser man att det inte fungerar väljer vissa att hämta hem det till kommunen, då är det enklare att styra verksamheten.