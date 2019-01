På onsdagsmorgonen uppstod milslånga köer på E4 i norrgående riktning, detta som en effekt av gårdagens olycka då en lastbil med trailer lastad med möbler körda av vägen vid Kimstad vid 20.50-tiden.

– Köerna är milslånga, berättade vår medarbetare Maria Kustvik, som befann sig i närheten av trafikplats Melby, på morgonen.

Enligt Katarina Wolffram på Trafikverket var ett körfält avstängt, och det hade stor påverkan på trafiken.

Samtidigt inträffade en ny olycka under onsdagsmorgonen på E4, söder om Norsholm, vilket orsakade totalstopp i södergående riktning. Det var vid 08.15-tiden som en lastbil körde in i en personbil. Enligt vår reporter Thomas Möller, som befann sig vid olycksplatsen ska lastbilen ha fått punktering och därför kört in i personbilen.

Bilen fick omfattande skador i samband med påkörningen.

– Det ska inte vara några personskador, mirakulöst nog, vad jag fått reda på hittills, säger Erik Terneborn, polisens presstalesperson, och uppmanade till försiktighet.

– Det är fortsatt halt på E4, så ta det försiktigt i trafiken.

Lastbilen som bärgats, hade kört av vägen vid Kimstad och igenom ett viltstängsel, vid sidan av E4 i norrgående körriktning. En tillfällig väg röjdes upp för att kunna genomföra bärgningen, som var klar vid 13.15-tiden.