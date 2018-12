Namn: Christer Sjögren.

Född: Den 6 april 1950 i Hagfors, Värmland.

Familj: Fru Birgitta, dottern Charlotta och barnbarnen Norah och Nellie.

Bor: Hammarö.

Yrke: Artist.

Vår promenad: Vi träffades i foajén i konserthuset Louis de Geer, som fyller 25 år nästa år, några timmar före hans konsert I juletid. Christer Sjögren har ett oslagbart (?) rekord i antal utsålda konserter i Louis de Geer. Vi tog en kortare promenad på vägen in bakom scenen innan vi tittade ut över ett blått hav av stolar. "Det är fortfarande ett av Sveriges bästa konserthus!".

Favoritplats: Det är hemma i Hammarö, där jag kommer fira jul och nyår med mina nära och kära.

Favoritlag: Färjestad. Det går riktigt bra just nu.

Favoritserie på tv: Jag tittade gärna på Vår tid är nu, men just nu, under turnén, lever man i en julbubbla. Jag vet knappt vad man visar på tv. Jag får ta igen lite tv under ledigheten.

Favoritmat: Variation är min favorit. Det kan vara svenskt, italienskt, thai eller indiskt.

Vad lyssnar du helst på? Den bästa sångaren i världen är... koltrasten. Han sitter i ett träd på min tomt. När jag smyger ut i min morgonrock och hämtar tidningen på försommaren kan jag höra de ljuva tonerna och tänka "det är rätt gött att leva..."

Hobby: Mina veteranbilar. Det har varit mitt intresse länge. Jag har en kompis, som varit bilmekaniker så vi brukar lösa och fixa det mesta själva.

Styrka: Jag är trygg i mig själv och vill alltid vara en reko och juste person.

Svaghet: Säg det... det finns det säkert. Jag har försökt gömma undan det. Jag kan vara lite otålig ibland.

Motto: Jag har inget

Kuriosa: Han har sålt över tolv miljoner skivor, kysst Carola 122 gånger i musikalen Sound of Music, är dubbad till riddare av första klassen, sjöng på Drottning Silvias 50-årsfest 1993 och fick den kungliga norska Fortjenstorden 2005.