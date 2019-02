Norrköping Tillsammans är ett initiativ som vill bryta segregationen i Norrköping. Den nya föreningen har framför allt två aktiva medverkande i IF Sylvia och Assyriska IF. Båda föreningarna jobbar i dag med integrationen i tre utmanande bostadsområden. Det handlar om Hageby, Navestad och Marielund. I dag framför allt i Hageby. Nu vill man bli ett nyckelprojekt som kan inspirera i hela Sverige.

– Mycket är redan startat. Men nu strävar vi efter en större långsiktighet. Vi vill inte vara ett "tomtebloss" som brinner kort och sen försvinner. Därför har vi sökt finansiering för att verksamheten ska stabiliseras, säger Pelle Holm, tidigare ordförande i Sylvia och involverad i initiativet.

För att kunna få statliga och kommunala pengar krävs en bra dokumentation och en ambitiös plan. Norrköping Tillsammans presenterade nyligen sin plan i ett 36-sidigt dokument till den statliga myndighet som jobbar med segregation, Delegationen mot segregation (Delmos) Men hur det blir med finansieringen är i dag ett osäkert kort. Framför allt vad det gäller de statliga pengarna. Man har sökt över 20 miljoner kronor av staten.

|

– Vi har lämnat in sammanställningen till Delmos. Där ska man ta ställning till om man tror på vårt arbete. Samtidigt innebär den budget som togs av riksdagen att Delmos ska läggas ned. Pengar till arbete mot segregation ska minskas avsevärt. Men vi får väl se. I vår finansieringsplan har vi räknat med stort stöd från Delmos. Nu vet vi inte hur det blir med pengar därifrån, säger han.

Redan i dag finns sex verksamheter igång inom Norrköping Tillsammans, verksamheter som startats i andra föreningar men har under det gångna året flyttats in hos Norrköping Tillsammans. De har kunnat genomföras med hjälp av stöd från bland annat Norrköpings kommun. De sex verksamheter som redan är i gång är Nattfotbollen, Bollis lek & spel, Läs & räkna med Bollis, Läxhjälp årskurs 4–6, Trygg skolgång och Ishtar Bollen. Alla verksamheter med målet att integrera, bilda och utbilda unga så att steget in i samhället ska bli lättare.

– Kan vårt arbete få tio ungdomar på rätt väg istället för in i kriminalitet har vi vunnit mycket åt samhället. Skolresultat och en aktivare fritid under ledarskap är viktigt för att nå framgång tror jag, säger Pelle Holm.

– Verksamheterna finns redan. Jag är optimistisk. Kan inte staten bidra finns det privata näringslivet. Om Delmos säger att de tror på vårt arbete blir det lättare att sälja in vår idé. Jag tror att alla ser att det finns stora fördelar med ett långsiktigt arbete mot segregation och för integration, säger Pelle Holm.