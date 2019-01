Under måndagen slog vintern till. Norrköping fick ett snötäcke, trottoarer och vägar skottades och det var ett par minusgrader.

– Veckan börjar i alla fall med minusgrader, och under tisdagen kan en del moln komma. Det kan kanske innebära mer snö, säger Sofia Söderberg, som är meteorolog på SMHI.

Men det är osäkert om snön får ligga kvar under veckan. Under onsdagen och torsdagen väntas temperaturerna gå upp. Risken finns då att snön försvinner, men det är inte säkert. Det kan även komma nederbörd under veckans mitt, men om det är regn eller snö går inte att säga.

|

Framåt helgen kommer förmodligen kylan tillbaka, då kommer det vara minusgrader dygnet runt och delvis en del sol.

Sofia Söderberg tycker själv om måndagens väder.

– En dag som denna med både snö och sol är det inte helt fel. Det är ljust och man får lite extra energi.

Flanörerna i Norrköping uppskattar också solen och snön.

|

– Jag tycker det är trivsamt, inte alls för kallt. Det får gärna komma mer snö, säger Christine Carlén på Södra Promenaden.

Halkan kan vara lite besvärlig, tycker hon.

|

– Men det funkar ändå rätt bra med röjningen.

Sahar Burhan och Hajo Saad är ute och går i Vasaparken.

|

– Det är skönt med snö och vinter, och väldigt vackert, säger Sahar.

– Men det är väldigt ljust, så det blir att köra med solglasögon, säger Hajo.

|

Tobias Johansson jobbar med klottersanering och är precis klar med ett uppdrag bakom Värmekyrkan. Han har inga problem med vare sig kyla eller snö.

– Jag tycker om att jobba utomhus, så det är inga problem, säger han.

|

Han tycker inte att det finns någon gräns för hur kallt det kan bli.

– Nej, det blir vad man gör det till, man får klä sig efter klimatet helt enkelt. Det är tråkigt när det är grått ute. Låt vintern vara vinter och sommaren sommar!