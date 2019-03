Premiäråret av Future Summit i Norrköping lockade några av världens största varumärken, som Google X och Nike. Det blir en uppföljare och temat är, precis som i fjol, framtidens arbete mitt i Norrköpings bubblande Industrilandskap.

– Det finns många utmaningar i arbetslivet och de skiljer sig från bolag till bolag. Det kan handla om rent tekniska frågor eller HR-arbete. Hur vi kan utveckla arbetsplatser och jobb som engagerar, attraherar och utvecklar människor. De stora bolagens tankar i de här frågorna är intressanta. Vi låter den frågan hänga med i år också, säger Stefan Papangelis, vd för Happy Norrköping, som tillsammans med Norrköpings Kommun och Norrköpings Science Park står för värdskapet.

2018 gav mersmak.

– Det blev inte bara en dag av föreläsningar utan det väcktes också en del tankar och kontakter om framtida samarbeten. Vi lyckades skapa den kopplingen mellan föreläsare och besökare vi önskade och siktade på. En del större bolag har hört av sig själva till oss och vill vara med, säger Stefan Papangelis.

Fyra föreläsare är klara för den 11 september. Det är Bruce Daisley, vice president på Twitter, Caroline Fjellner, grundare och vd för &frankly, Christian Norlin, Ericsson ONE, och Setareh Seydalzadeh, Microsoft.

– Bruce, som började på Twitter redan 2012, har skrivit bästsäljaren "The Joy of Work", som blev korad till månadens bok av Financial Times och rankad etta av Sunday Times i kategorin ”affärsböcker”. Hans podcast, ”Eat Sleep Work Repeat”, om jobbkultur finns på topplistan, berättar Stefan.

Företaget &frankly är sprungen ur en frustration av det stora antalet medarbetare, som vantrivs på jobbet.

– De har ett innovativt verktyg, som kan mäta och driva engagemang på jobbet. Det har en stor påverkan på glädjen att vara på jobbet, men också lönsamheten. Det är en del av vi kommer få höra från Caroline Fjellner, säger Stefan.

Andy Swann, som var moderator under premiäråret, kommer tillbaka.

– Andy har under många år arbetat för några av världens största organisationer och varumärke. En expert på förhållandet mellan människor och arbete, som vi gärna bygger vidare på, berättar Stefan.

Iden till Future Summit är hämtad från kommunikationsbyrån WDO och Creative Summit i Skellefteå. Norrköpingssonen Peter Mandalh, som är vd och grundare av WDO, skapade dagen av föreläsare i norr 2007 och tog den, tillsammans med barndomskompisen Stefan Papangelis, till Norrköping förra året.

– Vi låter världen komma till oss istället för tvärtom, säger Peter Mandalh.