Polisen har fått in en anmälan gällande ett inbrott i en bostad i Krokek. Inbrottet ska ha skett under natten till lördagen. Någon eller några personer ska, enligt anmälan, ha brutit sig in och stulit verktyg från ett utrymme i direkt anslutning till en bostad. Polis har varit på platsen och en brottsplatsundersökning har utförts. Händelsen utreds som stöld alternativt grov stöld och en anmälan har upprättats. Det är i nuläget oklart exakt vad som har stulits.