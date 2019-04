LÄS MER: Åby förvandlades till Lingonboda

I peruk, rutig ullkostym och slängkappa spexar Robert Gustafsson framför kamerorna när fotograferna flockas kring honom vid Lejongropen i Folkparken. I bakgrunden fortsätter ljudteknikern sitt arbete och en av Sveriges mest kända skådespelare går förbi. Fast än så länge är hennes namn hemligt.

Istället följer vi Robert Gustafsson i hälarna och han bjuder på sig själv även när han kommer in i sin husbil, som står parkerad i utkanten av parken.

– Jag tror att Ture Sventon blivit en sådan nationalikon för att alla har sin egen vision av hur Ture är – hur han låter, hur han pratar – för att det är böcker. Det är ett minfält för mig när jag ska göra min tolkning för då säger folk – nej så pratar inte han. Men jag hoppas de glömmer det när de kommer åtta-nio minuter in i handlingen, säger Robert Gustafsson, och kommer genast in på Ture Sventons läspningar.

– Han läspar ju inte regelbundet. Det kommer bara plötsligt. Han kan inte säga semla – det blir temla och pistol blir pitol. Jag har läst det så att det är när han får blodsockerfall, när det var länge sedan han åt en semla och då blir stressad och får svårt att prata.

Robert Gustafsson har läst Åke Holmbergs böcker om Ture Sventon, vars karaktär originalserien Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet bygger på. Han har också sett Jarl Kulles och Helge Skoogs ( julkalendern 1989) tolkningar av privatdetektiven.

– Vi ligger mycket närmare Spielberg och Jakten på den försvunna skatten, som idag 2019 är en familjefilm - nästan. Då när den kom var den jättebarnförbjuden, hemsk, otäck och spännande. Den var min första äventyrsboost. Vi vill mer åt det hållet, säger Robert Gustafsson.

Han tror att Ture Sventon i den här nya tappningen blir lite som om Leif GW Persson skulle göra sagofilm.

– Det är det här att gå sin egen väg, ensamvargen den store tänkaren. Han vet allt om människor och kan tolka deras beteende och hittar spår – som pärlsocker i mungipan på folk, och avslöjar om man är en storfikare. Men vet inget om sig själv,

Det är sådant som är väsentligt om man som Ture Sventon ska hinna fånga Ville vessla, tidernas största förbrytare, innan båda två går i pension.

Serien produceras av Nordisk Film TV för C More och TV4 och väntas ha premiär under senare delen av 2019.