På måndagskvällen är det återigen dags för en het fotbollsmatch på Östgötaporten när de båda väntade topplagen möts. I helgen meddelade IFK Norrköping att 12 500 biljetter redan var sålda. Från AIK väntas upp emot 3 000 supportar komma till deras första bortamatch för säsongen.

Men polisen väljer att inte kalla det för en högriskmatch.

– Nej, det är ingen bra benämning. Vi vill inte använda det uttrycket utan hoppas på en fotbollsfest istället, säger Björn Öberg som är presstalesman vid polisen.

Polisen bedömer däremot matchen som en så kallad särskild händelse och har en stab igång under måndagen. Extra personal kallas in, men hur mycket går man inte in på.

– Vi kommer även att använda oss utav drönare för att få en bra överblick över hur rörelserna är ute på stan.

Det finns alltid en risk att bråk mellan de olika supportergrupperna uppstår innan match, på väg till arenan. Gästande AIK:s supportrar kommer som vanligt att samlas på Hugos innan match medan hemmasupportrarna i år har ny samlingsplats vid New York Grill & Bar. Vilket innebär att de riskerar att konfronteras på väg till arenan.

– Det går säkert att hitta en lösning med olika vägar, säger Björn Öberg.

– I vårt arbete vid fotbollsmatcher ska vi ha en bra dialog med alla, försöka prata med supportarna. Vi ska inte heller dra alla över en kam utan ingripa mot de som inte sköter sig.

Framme vid arenan finns risk att det kan bli långa kö vid insläppet.

– I år är det lite nytt kring visiteringen så vi uppmanar alla att komma i god tid, säger Björn Öberg.

IFK Norrköping har gått ut med information om hur visiteringen kommer att gå till på måndagskvällen. Alla supportrar på kortsidorna kommer att visiteras, på långsidorna sker visitationen selektivt. Visitationen ska alltid ske på frivillig grund, den som inte vill bli visiterad ska inte heller behöva bli det men kommer då att nekas entré till evenemanget.