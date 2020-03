Flera hundra östgötar hade fram till torsdagen blivit testade för coronaviruset.

– Ungefär 300 prover är tagna hittills, berättar Bodil Knuthammar, pressekreterare vid Region Östergötland.

Provsvaren visade att ytterligare sex personer i Östergötland smittats, där samtliga blivit smittade under en skidresa till Österrike. En av de sex arbetar vid Rådhuset i Norrköping, där kommundirektör Martin Andreae och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) bjöd in till en presskonferens under torsdagen för att informera om läget.

– Vi gick ut till all vår personal så snart vi hade koll på det. Jag vill ändå säga, inledningsvis, att vi har oerhörd respekt för besluten. Det är en svår balans, säger Lars Stjernkvist.

Finns det någon risk att själva huset är smittat?

– Vi får många frågor om det i och med att den anställde vistats här, men så är det inte. Smittan är luftburen, säger Martin Andreae.

– Vår medarbetare i Rådhuset mår förhållandevis bra och sitter hemma och jobbar med dator, säger Lars Stjernkvist.

Vad säger ni till Norrköpingsbor som känner oro av den senaste tidens händelser? Ingen av oss har ju varit med om det här.

– Vi känner till oron. Det finns många frågor. Det är olika teorier. Det är fullt förståeligt. Att skilja fakta från rykten är inte alltid enkelt, men många är undrande. Jag förstår det. Många tar kloka beslut för egen del, säger Lars Stjernkvist.

Kommunledningen jobbar också hårt för att hindra smittspridningen.

Inom äldrevården rekommenderar man starkt att avstå från onödiga besök och personal inom äldreomsorgen uppmanas att inte gå till sin arbetsplats om de känner av några symptom.

Det finns i skrivande stund inga planer på att stänga för-, grund- eller gymnasieskolor, men kommundirektören Martin Andreae följer utvecklingen.

– Saker sker fort i dag och bilden kan förändras framöver, säger han.

Förskolan kommer vara prioriterad om kommunen tvingas göra ett val.

– Av det enkla skälet att många föräldrar till förskolebarn kan komma att behövas på sina arbetsplatser och de kan inte det om det är så att förskolan är stängd och inte fungerar. Den är otroligt viktig, menar kommundirektören Martin Andreae.

Norrköping har valt att inte gå upp i stabsläge, men ställt in ett flertal stora möten. Man har också beslutat att ställa in alla planerade skolresor utomlands.