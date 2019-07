Som vi tidigare har skrivit går Ria second hand-butik back och läget är så allvarligt att en konkurs hotar. Eftersom hela verksamheten hänger ihop ekonomiskt riskerar en sådan att drabba Hela människans andra verksamheter i Norrköping: matbanken och Rias öppna dagverksamhet för hemlösa och personer i en utsatt livssituation.

Kimmo Strand konstaterar att inga större gåvor har trillat in sedan den ekonomiska krisen för Ria blev känd för allmänheten. Däremot har förslag kommit in om att arrangera stödkonsert och att dra igång kampanjer på sociala medier.

– Men där måste vi fundera på hur vi gör, så det inte bara blir olika strö-inlägg på Facebook, säger han.

En idé för att dra in pengar är att ta kontakt med alla pizzerior, gym och andra som har pant och be dem donera panten. Men han poängterar att en viktig bit även är att öka försäljningen i second hand-butiken.

Själv har Kimmo Strand ett heltidsjobb att sköta på Ria, där få är i tjänst på grund av semestertider och sjukskrivningar. Därför hoppas han på en hjälpande hand från engagerade personer som kan göra en insats i arbetet att försöka rädda Ria.

– Om vi ska hålla i räddningskampanjer hinner vi inte jobba också. Sedan är det inte säkert att vi är bra på den biten, bara för att vi är bra på vårt jobb här, säger han.

Rias öppna verksamhet finansieras i huvudsak av kommunen. Socialnämndens ordförande Roger Källs (S) menar att det är svårt för kommunen att hjälpa till i krisen när Rias olika verksamheter inte är separerade, utan har samma organisationsnummer.

– Det är problemet. Norrköping som kommun kan inte gå in och täcka förluster för en second hand-affär. Det är fel på alla sätt. Där kommer vi in i ett moment 22, säger Roger Källs.

– Men Ria behövs och har en väl fungerande öppen verksamhet. Det vore illa om den försvann med tanke på att förtroende tar tid att bygga, fortsätter han.

Vi ställer frågan om hur situationen kan lösas till Mia Nilson, generaldirektör på Hela Människan i Sverige:

– Som jag förstår det har man nu beslutat att separera verksamheterna och ska försöka få secondhanden att överleva i sex månader till att börja med. Jag tycker det upplägget verkar klokt och det enda rimliga i den här situationen. Vi hoppas så klart alla detta får ett gott slut.