Under 2018 registrerades 5 procent färre nya företag i Östergötland jämfört med åren innan. I landet som helhet sjönk nyföretagandet med 7 procent. Det visar siffror som Visma sammanställt efter statistik från Bolagsverket.

I Norrköping var det något färre företag som startades jämfört med Linköping under 2018 och nivån på nyföretagande i länets två stora städer har legat på en jämn nivå i flera år.

– I högkonjunktur brukar det vara färre som startar eget företag. Då är det lätt att hitta en anställning och många väljer att studera och får sedan snabbt jobb, säger Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv.

Om vi går mot en lågkonjunktur kan antalet egna företagare öka, men vi är ännu inte vid den punkten, menar Svenskt Näringsliv.

– Konjunkturen håller på att plana ut lite, men det är alldeles för tidigt att säga att vi närmar oss en lågkonjunktur, säger Sofia Sjöström.

– Vi har fortfarande många företag i Östergötland som letar efter kompetens och vill rekrytera.

Minskningen av nyföretagandet under 2018 syns i hela landet. Antalet registreringar av nya företag sjönk i 20 av 21 län och störst var nedgången i Södermanland med hela 14 procent. Västmanland gick mot strömmen med en ökning av registreringar av nya företag på 10 procent.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag och för att Sverige ska fortsätta må bra även på sikt behöver fler ta steget till eget, säger Boo Gunnarsson företagarexpert Visma Spcs.

Enligt konjunkturinstitutet är tillväxten i Sveriges ekonomi på väg att bromsa in och väntas bli 1,3 procent under 2019 jämfört med 2,2 procent under 2018.

Arbetslösheten väntas stiga gradvis med start under 2019.

Ett av de företag som har stark framtidstro och planerar att utöka personalstyrkan i Östergötland under 2019 är Consid som erbjuder konsulttjänster inom it, management och digital marknadsföring.

– Vi ser ingen avmattning i konjunkturen. Då vi verkar inom både privat och offentlig sida så noterade vi under slutet av 2018 en viss osäkerhet från myndighetssidan kring vilken budget man har att röra sig med relaterat till den politiska situationen i Sverige, säger Peter Hellgren, vd för Consid.

– Men detta vägdes upp av ett utökat tempo i den digitaliseringsvåg som går genom alla branscher inom den privata näringen och nu är vår målsättning att anställa 350 nya kollegor nationellt under 2019.