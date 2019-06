Ack, ve och fasa om menskoppen sitter snett och en röd mensfläck uppenbarar sig eller vad pinsamt om tampongtråden trillar fram mellan benen på playan! Känner du igen dig? Det kallas mensskam.

Ingen ska behöva känna skam över en kroppsfunktion som halva befolkningen lever med tycker Anna Samuelsson som i höst debuterar som författare med barnboken ”Liv Livmoder får mens”.

– Tänk om de som föds idag får växa upp utan att känna mensskam? säger hon med en hoppfull blick.

|

– I skolan till exempel, fick inte killarna sitta kvar när vi skulle prata om mens, vilket skapade en atmosfär kring mens som något att skämmas över. Kunskap om mens är en angelägenhet för alla, säger Anna Samuelsson och fortsätter:

–Det finns fortfarande snäva idéer och föreställningar om mens, en slags rädsla och oförståelse. Om vi ska bryta tabun måste vi i så tidig ålder som möjligt börja prata om mens.

I boken "Liv Livmoder får mens" får vi följa Liv Livmoder och hens vänner Siv Slida, Tammie Tarm, Blekke Blåsa och Hjördis Hjärna. Boken är riktad till åldersgruppen 3-6 år och handlar om vad som händer i kroppen när mensen kommer.

– Under läsningens gång hoppas jag att frågor uppstår som kan uppmuntra till samtal mellan barn och vuxna. Jag vill att boken ska väcka nyfikenhet och positivitet kring ämnet, säger Anna Samuelsson.

|

Det var under studietiden på Kultur, samhälle och mediagestaltning i Norrköping och som medlem i Lingonkollektivet, en förening som jobbar med att bryta tabun och öka kunskapen kring mens, som idén om Liv Livmoder föddes. Dock var det inte förrän hon gav sig iväg till Västerbotten för att studera på Make Equal Academy som hon gjorde verklighet av drömmarna.

– I första versionen av boken stod jag för både text och illustrationer, då provlästes den av barn och föräldrar som fick ge feedback.

|

Numera arbetar Anna Samuelsson tillsammans med illustratören Maja Meurling.

– Vi gör allt från början till färdigtryckt produkt själva. Boken ska tryckas i augusti och kommer finnas till försäljning i september.

|

Hittills har boken fått bra reaktioner och duon har redan hunnit bli inbjudna till Bokmässan i Göteborg via organisationen "My period is awesome".

Anna Samuelsson har redan idéer på fler böcker och fantiserar om att göra en film med Liv Livmoder som huvudroll.

|

– Men ett steg i taget, får Anna Samuelsson påminna sig själv om.