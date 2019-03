Det råder ingen brist på hamburgerrestauranger i Norrköping. Nu öppnas en ny i hörnet Repslagaregatan och Drottninggatan. Ett stenkast därifrån ligger New York Grill and Bar, Brooklyn Bar och Burgers and Bangers. Men den hårda konkurrensen skrämmer inte Kristofer Forss, som var med och grundade kedjan Bastard Burgers 2016.

– Nej, vi tror på Norrköping, det är en stor stad som klarar av ett till hak. Vi kikade länge och kände att vi ville in här. Dessutom är det här det rätta läget, det är en klockren lokal.

Han tror också att deras koncept ska fungera. Det är ingen "finrestaurang", menar Kristofer.

– Det är lite annorlunda smakmässigt, inte gourmet. Det är mera åt streetburgare-hållet. En del kallar det "Fast Casual".

Tanken är att man ska få New York och Berlin-vibbar, samtidigt som de vill behålla en del av det norrländska, med kött enbart från Norrlandsgårdar.

Det här är deras första restaurang i Östergötland. Det målas och fixas in i det sista. Restaurangen ska öppna redan på fredag, men "det är lugnt" säger Kristofer.

Den första restaurangen öppnades i Luleå, den i Norrköping blir deras 15:e. Den nya restaurangen innebär en del arbetstillfällen.

– Vi nyanställer bara folk från Norrköping, det rör sig om tolv personer som ska jobba här. Vi har i dag cirka 180 anställda i hela Sverige.

Hela menyn finns även med veganska alternativ. Ena sidan av menyn är nöt, den andra helt utan djurprodukter. Det är en del av klimattänket, menar Kristofer.

– Har man hamburgerrestaurang med mycket nötkött påverkar det rätt mycket, så det är ett steg vi tar. Vi klimatkompenserar också allt annat och bidrar bland annat till projekt i Indien för förnybar energi.