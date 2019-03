När spinningledaren Cecilia "Cicci" Thell upptäckte vilken fin sammanhållning som gradvis vuxit fram i hennes onsdagsgrupp, väcktes tanken på att gemensamt ställa upp i Spin of Hope. I Spin of Hope cyklar tusen och åter tusen motionärer på stället under en dag och runt om i Sverige för att bidra i kampen mot barncancer.

– Träningen är en sak, men den sociala biten i gruppen är oerhört viktig, påpekar Cecilia Thell.

– Många i gänget har blivit goda vänner och vi kände att vi ville göra det här tillsammans. Nu är vi 24 personer som ska spinna på lördag. Tolv personer på två cyklar som ska rulla mellan klockan 7 och 19. Det ska bli väldigt roligt. Plus att ändamålet är angeläget.

|

Cecilia Thell vet vad hon talar om.

– Min dotter Felicia drabbades för några år sedan. Nu är hon friskförklarad och ska själv vara med på lördag. Man inser att vem som helst kan drabbas och hela "min" grupp vet om att jag verkligen brinner för det här.

Ett par dagar innan lördagens utmaning är det genrep. Salen är full och spinningcyklarna igång redan långt innan passet inleds. Lagledaren Dagh Karlsson leder utdelningen av de gemensamma tröjorna innan Cecilia Thell trampar igång passet. Lugnt till en början. Så småningom ökar takten. Plötsligt fylls spinningsalen av de envetna tonerna av Status Quos "Whatever you want".

– Nu är vi framme vid dagens första riktiga utmaning. En backe. En riktigt tung backe, manar "Cicci" Thell uppmuntrande och lutar sig fram över styret.

|

Gruppen hakar på i mödan och hela spinningsalen frustar unisont av ansträngningen. Takten och det gemensamma kraftprovet skapar en energi som studsar mellan väggarna. Att onsdagsgänget står väl rustat inför Spin of Hope-utmaningen är alldeles uppenbart.

– Förra året samlade Friskis & Svettis i Norrköping in 160 000 kronor till Barncancerfonden. Den siffran siktar vi såklart på att slå i år. Och nästa år får vi kanske ihop tre cyklar ur det här gänget. Vi har en liten kölista om det kommer några återbud, säger Cecilia Thell.

|

Häromdagen hade 2 561 lag – rekord – anmält sig inför Spin of Hope. Det kommer att spinnas på flera håll och på olika träningsanläggningar runt om i Sverige och Norrköping, inte enbart inom ramen för Friskis & Svettis. Det gemensamma målet är att samla in sex miljoner kronor.