Andelen invånare i arbetsför ålder minskar i förhållande till unga och äldre och så är det i landet generellt. Det gör det svårare att klara välfärden.

– Den där vargen som många ropat om och varnat för i flera år, nu är den här, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist.

Bokslutet för 2018 visar ett större överskott än beräknat, även om det fanns verksamheter som hade det tufft.LÄS MER: Oenighet om överskott för framtiden

Budgeten för 2019 togs i december förra året och innehåller effektiviseringskrav, eller sparkrav om man så vill, på alla nämnder, utom utbildningsnämnden. Nu kommer nationella prognoser om en avmattning i konjunkturen och av skatteintäkterna.

– Jag känner en oro för 2019. Klarar vi ett resultat i balans så är det bra, säger Lars Stjernkvist.

Den vårändringsbudget som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna presenterade under onsdagen ger marginella effekter för kommunens del.

– Det är ett problem för vi skulle ju behöva en höjning av statsbidragen. Jag förstår det parlamentariska läget och behovet av kompromisser, men framöver kommer jag att göra vad jag kan för att få till en annan balans mellan skattesänkningar och välfärdssatsningar.

Kommunen har samlat en del i ladorna. Den så kallade konjunkturfonden innehåller 310 miljoner kronor och är tänkt som en buffert för att förhindra snabba och dramatiska neddragningar för verksamheter. Summan kan jämföras med den totala kostnaden för verksamheterna som ligger på över åtta miljarder i år.

Som läget ser ut nu riskeras ett underskott på ungefär 200 miljoner nästa år, trots att det i budgetplanen ligger ett sparkrav på en procent för samtliga nämnder, också utbildningsnämnden.

– Med ökade volymer på grundskolan och gymnasiet blir det svårt att klara den fortsatta förbättringen av resultaten om vi ställer för hårda krav på effektiviseringar på utbildningsnämnden. Det kommer att bli en svår balansgång, säger Lars Stjernkvist.

Han tar upp några saker som han tycker känns hoppfulla just för Norrköping.

– Vi har en väldigt god budgetdisciplin i verksamheterna. Det är ordning och reda. Vi ser också en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden här. Det påverkar inte skatteintäkterna, men det betyder en hel del för våra kostnader till exempel försörjningsstöd.

Norrköping har under många år haft högre kostnader utslaget per invånare för individ- och familjeomsorg och för försörjningsstöd än de allra flesta kommuner. För några år sedan kom kommunen fram till att skillnaden motsvarade 150 miljoner kronor, plus förstås lidandet för de människor som av olika skäl behöver stöd.

Nu har Lars Stjernkvist sett siffror som visar att de här kostnaderna sjunker i hela landet, men snabbare i Norrköping, vilket gör att glappet har minskat.

– Vi måste fortsätta att ställa effektiviseringskrav, fortsätta att ge oss på de strukturella kostnaderna och göra ännu mera för att få människor i arbete och utveckla stödet till dem som behöver det bäst. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, att låta människor gå sysslolösa.

– Vi lägger väldigt mycket arbete på att bryta mönstret och vi har fortfarande höga kostnader i förhållande till vår storlek. Det har otroligt stor effekt om vi lyckas bryta mönstret.

– Jag har ingen ambition att höja under mandatperioden, säger Lars Stjernkvist.