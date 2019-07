Under onsdagskvällen strax innan klockan åtta fick polisen ett inkommande samtal om att ett inbrott ska ha skett i en verkstad. Verkstaden som blivit utsatt för inbrottet ligger i Skedevi. Inbrottstjuvarna ska på ett ännu oklart sätt ha tagit sig in i verkstaden. Efter att de hade lyckats ta sig in har de stulit med sig verktyg från platsen, meddelar Tomas Agnevik, polisens presstalesperson.

– De stal verktyg för ungefär 70 000 kronor, säger han.

Polisen anlände till platsen och påbörjade en utredning om stöld och fortsätter att arbeta med ärendet.

– Vi genomförde en brottsplatsundersökning, meddelar Tomas Agnevik, presstalesperson.